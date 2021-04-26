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26.04.2021 (12:20)

Военнослужащие Новосибирского гарнизона устроили мини-парад в честь 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны

Фото Видео

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), Новосибирского высшего военного командного училища совместно с юнармейцами провели мини-парад в честь 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны гвардии майора в отставке Эльмара Югановича Пелло.

Чествование фронтовика прошло в городском Доме культуры в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области.

Военнослужащие в составе знаменной группы с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы, взвод курсантов роты Почетного караула в особо церемониальной форме одежды трех видов Вооруженных Сил Российской Федерации и юнармейский парадный расчет прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного духового оркестра.

Большой неожиданностью для ветерана стало онлайн-поздравление от военнослужащих и командования артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Артиллеристы поздравили Эльмара Югановича с большого светодиодного экрана, который был установлен на площади возле входа.

Поздравить ветерана приехали и сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона. Они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны.

Также юбиляру были вручены подарки и пирог, специально испеченный к праздничному событию.

Поздравление до глубины души растрогало ветерана, который отметил, что такого торжества он не ожидал и был ему очень рад.

Эльмар Юганович Пелло родился 24 апреля 1921 года. Фронтовик — участник обороны Ленинграда, разгрома немецких войск в Курляндском котле, освобождения Прибалтики. Награжден двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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