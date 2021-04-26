26.04.2021 (12:10)
Экипажи армейской авиации ЦВО потушили природный пожар в Свердловской области
Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) потушили природный пожар в труднодоступной местности в Талицком районе Свердловской области.
Экипажи двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, оборудованных водосливными устройствами водоизмещением в пять тонн, потушили 15 очагов возгорания и предотвратили пал сухой травы на площади около 550 га. Летчики армейской авиации ЦВО для локализации пожара и предотвращения горения выполнили около 50 вылетов, сбросив на очаги возгорания более 100 тонн воды.
В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа.
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