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26.04.2021 (12:10)

Экипажи армейской авиации ЦВО потушили природный пожар в Свердловской области

Фото Видео

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) потушили природный пожар в труднодоступной местности в Талицком районе Свердловской области.

Экипажи двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, оборудованных водосливными устройствами водоизмещением в пять тонн, потушили 15 очагов возгорания и предотвратили пал сухой травы на площади около 550 га. Летчики армейской авиации ЦВО для локализации пожара и предотвращения горения выполнили около 50 вылетов, сбросив на очаги возгорания более 100 тонн воды.

В региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность
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