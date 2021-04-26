26.04.2021 (13:30)

Более 2 тыс. москвичей и гостей города посетили акцию «Мы — армия страны» Мы — армия народа!» на Киевском вокзале

Более 2 тыс. москвичей и гостей города посетили первую отправную точку военно-патриотической акции «Мы армия — страны! Мы – армия народа!» на перроне Киевского вокзала. Старт военно-патриотической акции дал заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Сегодня Министерство обороны Российской Федерации с целью сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных Сил в соответствии с решением Президента России проводит масштабную акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», общий замысел которой должен подавать правду и связать воедино минувшее, настоящее и будущее, являться побудительным мотивом воспитания высоких нравственных качеств всех наших граждан», — заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

На специально оборудованной платформе-сцене для гостей акции выступили: ансамбль Юнармии «Юные патриоты», коллектив Центрального академического театра Российской Армии и военный Образцовый оркестр Почетного караула.

Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Российской Армии.

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