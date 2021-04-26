26.04.2021 (12:40)

Военные хирурги обобщили опыт развития военно-полевой хирургии последних десятилетий

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко проведена ведомственная научно-практическая конференция «Военная хирургия на рубеже тысячелетий». Мероприятие было посвящено 70-летию выдающегося хирурга, ученого, педагога, член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора, генерал-майор медицинской службы Николая Ефименко.

Участники конференции обсудили зарождение, становление и развитие военно-полевой хирургии от Николая Пирогова до наших дней.

Военно-полевая хирургия на рубеже веков меняла свой облик, развивалась в ходе вооруженных конфликтов в последние десятилетия. Современная доктрина военно-полевой хирургии базируется на громадном опыте лечения раненых и пострадавших в войнах и военных конфликтах на рубеже XX–XXI веков (Афганистан, Чечня, Дагестан, Сербия, Абхазия, Грузия, Сирия), террористических актах (Беслан), а также катастрофах (землетрясение в Армении, Индонезии и др.).

На рубеже тысячелетий (с 1998 – по 2017 г.) во главе хирургической службы Министерства обороны Российской федерации находился генерал-майор медицинской службы, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Алексеевич Ефименко. За последние десятилетия с его участием решены многие кардинальные проблемы организации оказания помощи раненым и пострадавшим.

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