26.04.2021 (11:10)

Ракетчики ВВО в Бурятии участвуют в окружном этапе конкурса «Специальный маршрут»

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, участвуют в окружном этапе конкурса по транспортированию боеприпасов «Специальный маршрут», который входит в программу «АрМИ-2021».

Подготовительные этапы проводились с января этого года. На них команда показывала отличные результаты. Военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой, тактической и специальной подготовкам, а также по вождению в сложных дорожных условиях.

Предстоящий конкурс поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж.

На первом этапе боевые расчёты преодолевают сложную трассу, которая содержит типовые для нашей местности препятствия: рвы, холмы, каменистые участки. Затем бойцы должны показать мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу и аккуратно при помощи крана загрузить макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Каждая операция чётко нормирована по времени и технике погрузки.

Одновременно другая часть команды на стрельбище ведёт огневое прикрытие погрузки. Затем боевой расчёт вместе с боеприпасами отправляется на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где они подвергнутся огневому и химическому воздействию со стороны условного противника.

Сам конкурс пройдет на одном из полигонов в Иркутской области.

Команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

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