26.04.2021 (11:40)

В Чите состоялась совместная тренировка парадных расчетов ВВО и экипажей боевых машин

В Чите состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и экипажей боевых машин соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Тренировка прошла в рамках подготовки к Параду Победы.

В ходе мероприятия торжественным маршем прошли около 20 подразделений. В их числе: расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра и соединения противовоздушной обороны; парадные расчеты военнослужащих артиллерийского, зенитно-ракетного соединений, подразделений специального назначения, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.

Также в мероприятии приняли участие юнармейцы регионального отделения, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС и Пограничной службы ФСБ. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный оркестр Читинского гарнизона.

В свою очередь экипажи боевых и специальных машин воинских частей ВВО оттачивали маневрирование, соблюдение необходимого скоростного режима, дистанции и равнения. Возглавили колонну танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка СУ-100.

В тренировке были также задействованы современные образцы техники: боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, гаубицы 2А65 «Мста-Б», зенитно-ракетные комплексы «Бук», С-300 «Фаворит», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр-М», гусеничные установоки разминирования УР-77 «Метеорит». В этом году впервые в параде примут участие бронеавтомобили подразделения специального назначения «Тайфун».

Всего в параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил; и будет задействовано около 70 единиц военной техники.

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