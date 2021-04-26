26.04.2021 (11:30)

В Бурятии артиллеристы ВВО в ходе зимнего учебного периода выполнили более 2,5 тысяч огневых задач

В ходе зимнего учебного периода военнослужащие ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, выполнили свыше 2,5 тысяч огневых задач.

Во время занятий в полевых условиях артиллеристы совершенствовали навыки боевой стрельбы с позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с применением различных типов боеприпасов. Также они выполняли нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей.

Совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» отрабатывались задачи по поиску и точечному уничтожению замаскированного противника на дальних расстояниях.

В полевых выходах военнослужащие применяли артиллерийские орудия разного калибра, в том числе самоходные артиллерийские установоки «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Торнадо-Г» и противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе БМП-3.

Помимо этого, на специализированном полигоне ВВО расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» выполняли нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня в трудных условиях не менее половины занятий было проведено ночью.

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