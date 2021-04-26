26.04.2021 (11:20)

День открытых дверей в «Авангарде» собрал гостей из 16 регионов России

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» вновь открыл двери для всех желающих. Перенять опыт проведения сборов по начальной военной подготовке приехали представители из разных субъектов России.

Участники прибыли из Смоленской, Самарской, Тверской, Воронежской, Мурманской, Тульской областей, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Красноярского краев. Почетным гостем стал заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Открыла мероприятие Дарья Борисова, директор центра «Авангард»: «День открытых дверей важен для центра. А само обучение в «Авангарде» — это интересное приключение, в котором ребята обретают полезные жизненные навыки, незаменимый опыт и новых друзей. Приятно, что многие регионы заинтересовались нашей деятельностью и сегодня смогли приехать к нам. Мы постарались показать спортивные, творческие и образовательные возможности «Авангарда» и доказать, что начальная военная подготовка может быть интересной и современной».

Одним из главных событий в этот день стала военно-тактическая игра «День курсанта». Команды в составе до 10 человек преодолели ряд испытаний. Среди них: полоса препятствий, огневая и тактическая подготовка, метание гранаты, нормативы по РХБЗ, спасение раненого, туризм, пневматический тир, снаряжение магазина АК-74.

День открытых дверей был насыщен культурной и творческой программами. В рамках старта нового проекта «АвангАРТ» открылась выставка «Крымская война 1853-1856 гг.» фотохудожницы Александры Благининой. На картинках автора отражены события великих сражений и изображены портреты их героев.

В спортивном комплексе «Тайфун» работали площадки для маленьких посетителей центра: спортивная эстафета, мини-футбол, батут.

Также на территории центра «Авангард» для всех желающих были открыты мастер-классы по робототехнике, медпомощи, сборке-разборке автомата, тир, фаертаг.

Завершился день музыкальным выступлением творческих коллективов и торжественным награждением победителей и призеров игры «День курсанта».

«Подобные мероприятия развивают познавательную активность, воображение, мышление, коммуникативные навыки, а также воспитывают ответственность, проверяют на выносливость. У нас осталось множество положительных эмоций после посещения центра «Авангард». Теперь хотим приехать в статусе курсантов и пройти военные сборы», — поделился впечатлениями капитан команды-победителя «Вихрь» Владислав Григорьянц.

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