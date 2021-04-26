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26.04.2021 (11:00)

В Средиземном море малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота отразил налёт авиации условного противника

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-Морского Флота (ВМФ) России в городе Тартус Сирийской Арабской Республики.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. По замыслу учения экипаж МРК «Орехово-Зуево» отразил налёт авиации условного противника на ПМТО. Расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил цели, а расчёт ПВО при подходе воздушных нарушителей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками высокоточного оружия.

Экипаж корабля успешно выполнил алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения.

МРК «Орехово-Зуево» выполняет поставленные задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море — с марта 2021 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ПВО , Южный военный округ
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