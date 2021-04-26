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26.04.2021 (10:40)

Усиленные роты ЮВО в Южной Осетии уничтожили противника в горах с применением мини-беспилотной авиации

Усиленные роты российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии уничтожили противника в горах с применением мини-беспилотников квадрокоптерного типа в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Беспилотная авиация квадрокоптерного типа была задействована в двусторонних ротных тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки проведения поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

В ходе активной фазы учений военнослужащие соединения уничтожили условного противника, засевшего глубоко в горах Закавказья. Подразделения усиленной роты выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.

Всего в двустороннем тактическом учении приняли участие около 450 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники, средства противовоздушной обороны и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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