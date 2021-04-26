26.04.2021 (10:20)

Тральщики Каспийской флотилии отработают комплекс задач по борьбе с минной опасностью

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения корабельная тральная группа Каспийской флотилии (КФл) в составе базового тральщика «Магомед Гаджиев» и трех рейдовых тральщиков бригады кораблей охраны водного района в Республике Дагестан вышла в море для выполнения учебно-боевых зада по борьбе с минной опасностью.

В ходе первого этапа учения моряки совершат переход морем в морские полигоны, где отработают постановку минных заграждений, ведение контрольно-разведывательного поиска и уничтожение минных заграждений контактными и неконтактными тралами.

Также экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и ликвидацию мин различными способами.

На втором этапе экипажи тральщиков выполнят задачи по проводке отряда судов обеспечения за тралами через минные заграждения. В роли каравана судов обеспечения будут задействовали гидрографические суда флотилии, ведущие навигационные работы в Каспийском море.

Контрольная проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

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