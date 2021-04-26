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26.04.2021 (10:00)

Мотострелки ЮВО в Дагестане завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе практических действий на полигоне Дальний военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», минометов «Поднос» и «Сани».

Водители сдали зачеты по вождению боевых машин пехоты и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по горным серпантинам, а также через участки с вязким грунтом.

Особое внимание в ходе сдачи контрольной проверки было уделено умениям и навыкам владения военнослужащих современными БМП-3, которые поступили недавно на вооружения соединения.

В контрольных занятиях по тактической, разведывательной и огневой подготовке было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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