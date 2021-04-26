26.04.2021 (09:40)

Военнослужащие ЮВО приступили к тренировкам экипажей боевой техники, задействованных в параде Победы во Владикавказе

В Северной Осетии начались тренировки экипажей боевой техники парадного расчета 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) в вождении в составе колонн.

В механизированной колонне задействованы 48 единиц боевой техники ЮВО. Техника была перемещена в мотострелковое соединение в Северной Осетии из соединений и воинских частей, дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье.

В параде Победы будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, такие как ОТРК «Искандер-М», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы «Мста-Б», КамАЗы-6550, ГАЗ-66 с 120-мм минометом 2Б11, бронетранспортеры БТР-82АМ с расчетом переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

Все образцы, задействованные в параде, пройдут многокилометровый проверочный пробег. Специалисты материально-технического обеспечения проверят качество горюче-смазочных материалов и составят акты технического состояния и готовности к параду.

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