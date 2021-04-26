26.04.2021 (09:20)

Военнослужащие подразделений ПВО ЮВО в Абхазии выполнили пуски ракет С-300 в Астраханской области

Личный состав зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии принял участие в тактическом учении с боевыми стрельбами из штатного вооружения, в том числе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Поражение воздушных целей на полигоне Ашулук в Астраханской области осуществлялось как с оборудованных позиций, так и во время остановок при движении в составе колонн техники.

С начала года специалисты ПВО ЮВО провели слаживание действий расчетов ЗРК с отработкой задач тактической, специальной и инженерной подготовки.

Еженедельно на тренировках личный состав с применением технических средств ЗРК отрабатывал практические навыки по разведке, захвату и сопровождению условных воздушных целей, их поражению электронными пусками ракет.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по занятию и маскировке огневых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

В мероприятиях боевой подготовки сил противовоздушной обороны российской военной базы ЮВО в Абхазии принимает участие более около 1 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники.

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