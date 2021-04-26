26.04.2021 (09:00)

В Дагестане прошла совместная тренировка парадных расчетов, салютных групп и экипажей военной техники КФл

В Каспийске состоялась совместная тренировка парадных расчетов, салютных групп и экипажей военной техники соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл).

Более 1 тыс. военнослужащих отработали действия в составе парадных коробок под аккомпанемент сводного военного оркестра и залпы легендарных артиллерийских орудий ЗИС-3.

В составе механизированной колонны задействованы экипажи бронеавтомобилей «Тигр», реактивных систем залпового огня «Град-М», бронетранспортеров БТР-82А, автомобилей Урал-4320 с 120-мм минометом 2С12 «Сани», а также пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бал».

Тренировка проводилась с учетом противоэпидемических мер с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Перед началом мероприятий территория была обработана специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты флотилии дезинфицирующим раствором, а на контрольно-пропускном пункте осуществлялась специальная обработка въезжающего транспорта и осмотр личного состава.

При подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

Всего в параде Победы в Каспийске, который состоится на площади

В. И. Ленина, примут участие порядка 1,5 тыс. человек, будет задействовано более 30 различных видов вооружения и военной техники в составе механизированной колонны.

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