26.04.2021 (08:48)

Газете Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта» исполнилось75 лет

26 апреля исполнилось 75-лет со дня выхода в свет первого номера старейшего печатного издания Камчатки – газеты Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта».

На страницах «Тихоокеанской вахты» освещалось строительство отечественного флота на Тихом океане, ратные подвиги тихоокеанцев в суровые военные годы, и трудовые будни в послевоенное время. Рассказывалось о первых дальних походах атомных подводных лодок, и надводных кораблей Тихоокеанского флота на просторах Мирового океана.

На обширном информационном поле от островов Курильской гряды до Арктических широт подписчики газеты – авиаторы, подводники, экипажи надводных кораблей и береговых частей флота - с интересом читают, нередко и сами становятся авторами материалов о жизни и службе своих товарищей.

Военная газета всегда была настоящей кузницей профессиональных журналистских кадров не только для военной печати, но и для региональных и центральных СМИ.

«Тихоокеанская вахта», несмотря на свой солидный возраст, остаётся интересной, она живёт, работает, ищет и находит путь к сердцам читателей. Газета сегодня выходит один раз в неделю. Кроме печатного варианта на сайте Министерства обороны Российской Федерации можно прочитать её электронную версию.

Сегодня коллектив газеты, которую возглавляет капитан-лейтенант запаса Владимир Мухаметшин, ветераны издания приняли участие в традиционной церемонии полуденного выстрела в Петропавловске-Камчатском. Холостой выстрел гаубицы Д-30 с Сигнальной сопки прозвучал в честь юбилея газеты. Орудийная гильза после юбилейного выстрела была передана на хранение в музей «Тихоокеанской вахты».

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