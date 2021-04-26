Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2021 (08:48)

Газете Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта» исполнилось75 лет

26 апреля исполнилось 75-лет со дня выхода в свет первого номера старейшего печатного издания Камчатки – газеты Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта».

 На страницах «Тихоокеанской вахты» освещалось строительство отечественного флота на Тихом океане, ратные подвиги тихоокеанцев в суровые военные годы, и трудовые будни в послевоенное время. Рассказывалось о первых дальних походах атомных подводных лодок, и надводных кораблей Тихоокеанского флота на просторах Мирового океана.

На обширном информационном поле от островов Курильской гряды до Арктических широт подписчики газеты – авиаторы, подводники, экипажи надводных кораблей и береговых частей флота - с интересом читают, нередко и сами становятся авторами материалов о жизни и службе своих товарищей.

Военная газета всегда была настоящей кузницей профессиональных журналистских кадров не только для военной печати, но и для региональных и центральных СМИ.

 «Тихоокеанская вахта», несмотря на свой солидный возраст, остаётся интересной, она живёт, работает, ищет и находит путь к сердцам читателей.  Газета сегодня выходит один раз в неделю. Кроме печатного варианта на сайте Министерства обороны Российской Федерации можно прочитать её электронную версию.

Сегодня коллектив газеты, которую возглавляет капитан-лейтенант запаса Владимир Мухаметшин, ветераны издания приняли участие в традиционной церемонии полуденного выстрела в Петропавловске-Камчатском. Холостой выстрел гаубицы Д-30 с Сигнальной сопки прозвучал в честь юбилея газеты. Орудийная гильза после юбилейного выстрела была передана на хранение в музей «Тихоокеанской вахты».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Приморье напишут «Диктант Победы»
На Камчатке минно-тральные корабли, подразделение ПДСС и военные инженеры ТОФ провели совместное учение по обезвреживанию вытраленных донных мин
Экипажи десантных катеров провели на острове Русский тренировку по погрузке-выгрузке десанта на необорудованное побережье
Подразделения общевойсковой армии ВВО в Приморье задействованные в контрольной проверке, возвратились в пункты постоянной дислокации

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false