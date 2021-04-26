Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2021 (08:43)

Более 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Приморье напишут «Диктант Победы»

Всего в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, будет развернуто 25 площадок для написания «Диктанта Победы». Его напишут 29 апреля 2021 года в соединениях и воинских частях объединения  свыше 10 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала МО РФ и воспитанников движения юнармия.

Участникам будут предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант будет проходить в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке минно-тральные корабли, подразделение ПДСС и военные инженеры ТОФ провели совместное учение по обезвреживанию вытраленных донных мин
Экипажи десантных катеров провели на острове Русский тренировку по погрузке-выгрузке десанта на необорудованное побережье
Подразделения общевойсковой армии ВВО в Приморье задействованные в контрольной проверке, возвратились в пункты постоянной дислокации
Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО в Забайкалье оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false