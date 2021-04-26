26.04.2021 (08:43)

Более 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Приморье напишут «Диктант Победы»

Всего в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, будет развернуто 25 площадок для написания «Диктанта Победы». Его напишут 29 апреля 2021 года в соединениях и воинских частях объединения свыше 10 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала МО РФ и воспитанников движения юнармия.

Участникам будут предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант будет проходить в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о подвигах предков.

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