26.04.2021 (08:39)

На Камчатке минно-тральные корабли, подразделение ПДСС и военные инженеры ТОФ провели совместное учение по обезвреживанию вытраленных донных мин



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Камчатке минно-тральные корабли, подразделение ПДСС и военные инженеры ТОФ провели совместное учение по обезвреживанию вытраленных донных мин

Корабельная тральная группа соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) совместно с военными инженерами и отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС), провела плановое учение по обезвреживанию донных мин в Авачинской бухте.

По легенде учения противник выставил минное заграждение на судоходном участке вблизи пункта базирования кораблей и судов ОКВС. Противодиверсионный катер проекта «Грачонок» при помощи технических средств провел разведывательный поиск мин и обнаружил одну из них на основном фарватере. Специалисты ПДСС осмотрели опасную находку и оценили её состояние.

По тревоге корабельная тральная группа в составе морских тральщиков МТ-264 и МТ-265 вышла из пункта базирования и задействовала донные тралы в районе минных постановок условного противника. Двумя кораблями протрален участок акватории бухты Малая Лагерная. Затем, с помощью быстроходных лодок БЛ-680 концы были поданы на берег и тяжелая инженерная техника выбрала трал с миной на береговую линию.

К учению привлекались экипажи три боевых корабля и три быстроходных лодки, инженерные машины ИМР и БТС-4, а также дежурная смена диспетчерской службы рейдового поста.

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