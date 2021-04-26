26.04.2021 (08:39)
На Камчатке минно-тральные корабли, подразделение ПДСС и военные инженеры ТОФ провели совместное учение по обезвреживанию вытраленных донных мин
Корабельная тральная группа соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) совместно с военными инженерами и отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС), провела плановое учение по обезвреживанию донных мин в Авачинской бухте.
По легенде учения противник выставил минное заграждение на судоходном участке вблизи пункта базирования кораблей и судов ОКВС. Противодиверсионный катер проекта «Грачонок» при помощи технических средств провел разведывательный поиск мин и обнаружил одну из них на основном фарватере. Специалисты ПДСС осмотрели опасную находку и оценили её состояние.
По тревоге корабельная тральная группа в составе морских тральщиков МТ-264 и МТ-265 вышла из пункта базирования и задействовала донные тралы в районе минных постановок условного противника. Двумя кораблями протрален участок акватории бухты Малая Лагерная. Затем, с помощью быстроходных лодок БЛ-680 концы были поданы на берег и тяжелая инженерная техника выбрала трал с миной на береговую линию.
К учению привлекались экипажи три боевых корабля и три быстроходных лодки, инженерные машины ИМР и БТС-4, а также дежурная смена диспетчерской службы рейдового поста.