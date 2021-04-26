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26.04.2021 (08:18)

Лётчики дальней авиации проверили систему ПВО в Поволжье

Фото Видео

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс дальней авиации провели полеты, отработав задач проверки системы противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Летчики дальней авиации выполняли полёты в плотных строевых порядках, а также одиночно и парой на средних и больших высотах.

В завершении полётов  были отработаны условные пуски ракет по наземным целям. 

Также экипажами стратегических ракетоносцев отработаны приёмы пилотирования по приборам без визуальной ориентации.

После выполнения поставленной задачи экипажи самолётов  вернулись на свой аэродром базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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