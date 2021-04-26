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26.04.2021 (08:11)

Истребители Балтийского флота провели учебный бой с самолетами условного противника

Фото Видео

По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили Государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их.

В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.

На тренировку было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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