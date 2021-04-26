26.04.2021 (02:52)

На Арлингтонском национальном кладбище состоялась 26-я ежегодная торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы»

В мероприятии приняли участие: временный поверенный в делах России в США Сергей Кошелев; послы Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, временный поверенный в делах Белоруссии в США, советники-посланники стран СНГ, российские дипломаты, сотрудники военного атташата, сотрудники Представительства Министерства обороны

(по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в США, представитель Министерства обороны США, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, бывший военный атташе США в России и эксперт Международного научного центра им. В. Вильсона генерал Питер Звак, сопредседатель совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести (далее - совместная Комиссия) генерал в отставке

Роберт «Док» Фоглсонг, директор Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести генерал Келли Маккиг, председатель правления Национальной Лиги семей военнопленных и пропавших без вести Энн Миллз-Гриффитс, ответственный секретарь и начальник Отдела поддержки деятельности совместной Комиссии Р. Лайда, ветераны Второй мировой войны, в том числе участники легендарной встречи на Эльбе в 1945 году Стивен Мельникофф и полковник в отставке Фрэнк Кон.

Участники церемонии возложили к мемориалу венки и красные гвоздики в знак памяти о боевом содружестве советских и американских войск в борьбе против нацизма в годы Второй мировой войны.

Мероприятие завершилось коллективным фото с ветеранами.

Мемориал «Дух Эльбы» был открыт на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 г. в ознаменование 50-летней годовщины легендарной встречи войск 1-го Украинского фронта и войск 1-й армии США неподалеку от

г. Торгау.



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