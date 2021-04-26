26.04.2021 (06:00)

Российские миротворцы провели гуманитарно-медицинскую акцию в населенном пункте Акнаберд Шаумяновского района Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели гуманитарно-медицинскую акцию в населенном пункте Акнаберд Шаумяновского района Нагорного Карабаха

В населенном пункте Акнаберд Шаумяновского района Нагорного Карабаха, офицерами Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента была организована передача нуждающимся более 1000 килограмм гуманитарной помощи, доставленной в Нагорный Карабах российскими общественными и благотворительными организациями. Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам российскими миротворцами были переданы продуктовые наборы, медицинские аптечки и предметы первой необходимости.

Также в поселке был развернут полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям поселка, беженцам и вынужденным переселенцам.

«В ходе акции российские миротворцы оказывают адресную гуманитарную помощь. В основном ее получают многодетные семьи и семьи вынужденных переселенцев», - сообщил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин. «Специалистами медицинского отряда специального назначения развернут передвижной медицинский пункт, в котором такие врачи, как хирург, отоларинголог, окулист, стоматолог и кардиолог, оказывают квалифицированную медицинскую помощь местному населению» - добавил он.

В ходе приема населения, проводившегося на базе развернутого медицинского пневматического модуля, врачами медицинского отряда специального назначения была оказана консультативная и квалифицированная медицинская помощь более чем 100 жителям поселка.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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