26.04.2021 (07:23)

Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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