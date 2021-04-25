25.04.2021 (23:07)

В учебном центре связи РВСН состоялся выпуск младших военных специалистов

В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), состоялся выпуск младших военных специалистов, завершивших обучение. Более 1000 военнослужащих прошли профессиональную подготовку, в ходе которой приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в РВСН, а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

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