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25.04.2021 (23:07)

В учебном центре связи РВСН состоялся выпуск младших военных специалистов

В межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенном в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), состоялся выпуск младших военных специалистов, завершивших обучение. Более 1000 военнослужащих прошли профессиональную подготовку, в ходе которой приобрели новые специальности радиотелеграфистов, операторов, а также кабельщиков и специалистов волоконно-оптической связи.

После завершения обучения выпускники учебного центра РВСН направлены для прохождения военной службы в соответствии с приобретенными воинскими специальностями в РВСН, а также другие виды и рода войск Вооруженных Сил.

Для организации профессиональной подготовки курсантов в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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