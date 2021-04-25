25.04.2021 (22:46)

Во Владимирском ракетном объединении продолжается вакцинация военнослужащих РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции.

Военнослужащие ракетных соединений, а также дежурные силы Владимирского ракетного объединения, гражданский персонал воинских частей и члены семей военнослужащих планово проходят вакцинацию.

В ходе плановой вакцинации вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь вакцину получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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