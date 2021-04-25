Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.04.2021 (22:46)

Во Владимирском ракетном объединении продолжается вакцинация военнослужащих РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции.

Военнослужащие ракетных соединений, а также дежурные силы Владимирского ракетного объединения, гражданский персонал воинских частей и члены семей военнослужащих планово проходят вакцинацию.

В ходе плановой вакцинации вводятся два компонента вакцины с промежутком в 21 день. В первую очередь вакцину получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Около трех тысяч младших военных специалистов пополнят соединения и воинские части РВСН
В межвидовом региональном учебном центре связи РВСН начались выпускные экзамены
Новосибирские ракетчики в рамках учения проводят полную специальную обработку пусковых установок
Ракетные полки Новосибирского соединения РВСН при смене позиций блокировали условных диверсантов

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false