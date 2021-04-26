26.04.2021 (04:00)

Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму

Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне «Опук», завершили погрузку на железнодорожные платформы, для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации

Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам.

Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км. по маршруту в пункт постоянной дислокации.

Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию.

В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

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