Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2021 (04:00)

Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму

Фото Видео

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне «Опук», завершили погрузку на железнодорожные платформы, для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации

Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам.

Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км. по маршруту в пункт постоянной дислокации.

Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию.

В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Черноморского флота приводят в порядок памятники воинам погибшим в Великой Отечественной войне
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота принял участие в открытии летней смены «Артека»
Подразделения РХБ защиты ЮВО продезинфицировали российскую военную базу в Южной Осетии
На сборном пункте военного комиссариата Астраханской области состоялась первая отправка призывников

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false