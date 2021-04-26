26.04.2021 (04:00)

Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ возвращены на аэродромы постоянного базирования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ возвращены на аэродромы постоянного базирования

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи самолетов вертолетов совершили перелёты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.

Эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ, выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям.

Экипажи вертолётов армейской авиации выполнили задачу по доставке тактического воздушного десанта, обеспечили огневое прикрытие аэромобильных подразделений.

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