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26.04.2021 (04:00)

Контрольная проверка войск ЦВО с участием более 70 тыс. военнослужащих завершилась в пятнадцати регионах РФ

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Контрольная проверка войск Центрального военного округа (ЦВО) за зимний период обучения, которая проводилась на территории 15 регионах Урала, Сибири и Поволжья, завершена.

Силы и войска, привлекаемые к сдаче контрольной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. К мероприятиям проверки были привлечены более 70 тыс. военнослужащих и свыше 15 тыс. единиц военной техники различного назначения.

Проверка проводилась под общим руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Объединения и соединения военного округа отработали действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы. Особое внимание уделялось совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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