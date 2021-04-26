26.04.2021 (04:00)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возвращаются в ППД после успешного прохождения контрольной проверки
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации войск после успешной сдачи контрольной проверки по боевой готовности за зимней период обучения.
В ходе контрольной проверки военнослужащие отработали свыше 5 тысяч тактических задач в дневное и ночное время на территории общевойсковых полигонов и учебных центров ЗВО, а также сдали индивидуальные нормативы по физической, инженерной, специальной, огневой и РХБ подготовкам.
Возвращение в пункты постоянно дислокации будет проходить комбинированным способом – своим ходом в составе колонн техники по федеральным трассам и железнодорожным транспортом.
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