Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2021 (04:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возвращаются в ППД после успешного прохождения контрольной проверки

Фото Видео

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации войск после успешной сдачи контрольной проверки по боевой готовности за зимней период обучения.

В ходе контрольной проверки военнослужащие отработали свыше 5 тысяч тактических задач в дневное и ночное время на территории общевойсковых полигонов и учебных центров ЗВО, а также сдали индивидуальные нормативы по физической, инженерной, специальной, огневой и РХБ подготовкам.

Возвращение в пункты постоянно дислокации будет проходить комбинированным способом – своим ходом в составе колонн техники по федеральным трассам и железнодорожным транспортом.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Западного военного округа одержали победу на конкурсе «Ключи от неба-2021»
Истребители Балтийского флота провели учебный бой с самолетами условного противника
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир волейболу
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false