26.04.2021 (04:00)
Подразделения общевойсковой армии ВВО в Приморье задействованные в контрольной проверке, возвратились в пункты постоянной дислокации
Соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, принимавшие участие контрольной проверке возвратились в пункты постоянной дислокации (ППД).
В ходе мероприятий военнослужащие объединения успешно выполнили поставленные задачи. Подразделения совершили марши на военной технике своим ходом, преодолев расстояние порядка 80 километров. Движение осуществлялось от полигона «Сергеевский» до ППД соединений и воинских частей общевойсковой армии.
В настоящий момент часть военнослужащих уже приступила к комплексу работ по очистке и мойке вооружения и военной техники, смазке узлов и агрегатов и замене фильтрующих элементов, постановке техники на свои штатные места в парках боевых машин.
В контрольной проверке приняли участие более 4000 военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.