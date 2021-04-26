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26.04.2021 (04:00)

Подразделения общевойсковой армии ВВО в Приморье задействованные в контрольной проверке, возвратились в пункты постоянной дислокации

Фото Видео

Соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, принимавшие участие контрольной проверке возвратились в пункты постоянной дислокации (ППД).

В ходе мероприятий военнослужащие объединения успешно выполнили поставленные задачи. Подразделения совершили марши на военной технике своим ходом, преодолев расстояние порядка 80 километров. Движение осуществлялось от полигона «Сергеевский» до ППД соединений и воинских частей общевойсковой армии.

В настоящий момент часть военнослужащих уже приступила к комплексу работ по очистке и мойке вооружения и военной техники, смазке узлов и агрегатов и замене фильтрующих элементов, постановке техники на свои штатные места в парках боевых машин.

В контрольной проверке приняли участие более 4000 военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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