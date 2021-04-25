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25.04.2021 (17:12)

В Нахимовском военно-морском училище проходит фотовыставка «Аристократы морей»

В Санкт-Петербурге в Зале Славы детей-героев Нахимовского военно-морского училища по инициативе Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николай Евменова в рамках программы мероприятий к 325-летию Российского флота, проходит фотовыставка «Аристократы морей».

Как сказал начальник Нахимовского военно-морского училища вице-адмирал Алексей Максимчук, «хочется особенно отметить  актуальность этой выставки в стенах нашего училища, важность популяризации отечественных флотских традиций, содействие в культурно-патриотическом воспитании нахимовцев, формирование у них достойного представления о флоте, а также высокое мастерство авторов экспозиции в области фотомаринистики». 

«Благодарим руководство Нахимовского училища за возможность представить своё творчество в легендарном училище. Хотим пожелать воспитанникам с честью и достоинством нести гордое звание нахимовца, приумножать лучшие традиции российского флота – гордости и славы нашей страны, надёжно стоять на страже интересов России», – в свою очередь заявил президент Фонда «Морское фотографическое собрание» Александр Алякринский.

Цель фотографов – подарить мечту о море тем, кому еще не довелось ходить в дальние плавания, и подарить воспоминания тем, чья жизнь неразрывно связана с кораблями и парусниками

Авторские работы, представленные на экспозиции, передают красоту и мощь парусных судов, погружают в романтику моря и дарят новые эмоции.

Организатор фотовыставки – Фонд «Морское фотографическое собрание». Авторы: фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет, Юрий Масляев, художник-дизайнер Росита Руис – члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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