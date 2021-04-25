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25.04.2021 (17:08)

Психологи территориального центра Балтийского флота посетили выставку «Золотой фонд Русского географического общества»

Специалисты психологической службы Балтийского флота посетили передвижную выставочную экспозицию «Золотой фонд Русского географического общества» в Доме офицеров Балтийского флота. В Калининград экспозиция была доставлена из Санкт-Петербурга транспортной авиацией Вооруженных Сил Российской Федерации.

На выставке были представлены несколько тематических направлений:         картинная галерея, плакаты, копии дневников, карандашные наброски, артефакты и материалы экспедиций великих русских путешественников Григорьева А.В., Козлова П.К. и Громбчевского Б.Л.

На фотовыставке «Маяки Балтики» представлены фотографии маяков Балтийского моря. В их числе старейший российский маяк «Толбухин» г. Кронштат, построенный по указу Петра I на искусственном острове в 1719 году, и фотография старейшего маячника Балтики Макаренкого Николая Тихоновича, который несет свою вахту на Гогландском маяке с 1967 года. Кстати, психологи центра сами, уже в качестве авторов, принимают участие во Всероссийском фотоконкурсе «Маяки России - 2021», проводимого Русским географическим обществом совместно с Минобороны России.

Главное место экспозиции занимают выставочные стенды, рассказывающие об истории гибели  бронекатера БК-31 в 1942 году под Сталинградом. Только в 2017 году специалистам Центра подводных исследований удалось поднять корпус БК-31. На его борту сохранились личные вещи и документы моряков.

В 2021 году психологическая служба Вооруженных Сил принимает активное участие в психологическом сопровождении личного состава, задействованного в экспедиционной деятельности. Особое внимание уделяется предварительным психологическим обследованиям военнослужащих и оценке влияния стрессовых факторов (природно-климатических, экстремальных условий) деятельности на психоэмоциональное состояние участников экспедиций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Психологи
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