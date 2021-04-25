25.04.2021 (17:05)

Военные психологи Северного флота прошли ежегодную аттестацию

В Североморском Доме офицеров прошла аттестация специалистов психологической службы Северного флота. Экзамен на профессиональную компетентность военных психологов принимала комиссия Минобороны России, в состав которой вошли представители Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации, ведущие военные и гражданские специалисты в области психологии и представители профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил.

В ходе аттестации предусмотрены письменные задания и прохождение собеседования. Проверке подвергаются как знания руководящих документов, регламентирующих деятельность психологической службы, так и владение практическими навыками организации и проведения мероприятий психологической работы, обоснованность и эффективность применения методов психологии в работе с личным составом.

На Северном флоте аттестационные мероприятия проходят в шестой раз и очень мотивируют специалистов психологической службы на саморазвитие. Аттестация – важный этап в жизни каждого профессионала, который выводит его на новый уровень профессионального развития, стимулирует и помогает качественно реализовывать свои знания и навыки.

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