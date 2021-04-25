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25.04.2021 (17:02)

Психологи Балтийского флота готовят военнослужащих к участию в Параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

В городах Калининградской области в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят тренировки парадных расчетов. Всего в параде планируют участие более 1300 военнослужащих, 92 единицы наземной техники и 20 воздушных судов.

Большую работу в ходе подготовки личного состава к участию в параде провели специалисты психологической службы Балтийского флота. Первоначальное психологическое обследование более 1300 военнослужащих позволило провести отбор наиболее профессионально надежных, обладающих высоким уровнем  устойчивости к стрессовым факторам, сформированными морально-психологическими качествами.

Участие в параде – большая ответственность для военнослужащего, связанная с длительным периодом подготовки и ее интенсивностью. С личным составом, задействованным в парадных тренировках, психологи проводят мероприятия по формированию психологической готовности, развитию навыков регуляции эмоциональным и функциональным состоянием, повышению стрессоустойчивости.

Регулярно специалистами проводится социологический и психологический мониторинг среди военнослужащих с целью изучения актуальных настроений и мотивации участников парада. Это позволяет своевременно совместно с командирами разрабатывать меры по предупреждению негативных явлений в воинских коллективах, направления психологического  сопровождения военнослужащих и корректировать работу с личным составом.

          

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Психологи , Балтийский флот
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