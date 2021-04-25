25.04.2021 (16:54)

Юнармейцы Сызрани отправили письма военным полицейским, участникам парадов в Москве и Екатеринбурге

Юнармейцы средней школы №4 города Сызрани написали «Письма солдату» для военных полицейских Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в парадах Дня Победы на Красной площади в Москве, а также в Екатеринбурге.

Ребята обратились со словами напутствия к армейским правоохранителям, которые готовятся к параду Победы. «Каждый из нас знает, насколько важна поддержка друзей, когда находишься вдали от дома. Надеюсь, что письма юнармейцев вдохновят военных полицейских еще более ответственно, с гордостью пройти в парадном строю 9 мая», - поделилась руководитель юнармейского отряда «Юные защитники Отечества» Наталья Шувалова.

Кроме того, юнармейцы пожелали защитникам Родины крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного благополучия. Они поделились своими сокровенными мыслями и надеждами, а также написали, что с нетерпением ждут встречи с бойцами после парада.

Сводный батальон военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, участвующий в параде на Красной площади полностью представлен военнослужащими ЦВО. В состав парадного расчета вошли военные полицейские из регионов Сибири, Урала и Поволжья.

Вручение писем участникам парада на площади 1905 года прошло в Екатеринбурге. В церемонии передачи принял участие начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов. Он отметил, что письма, предназначенные для военнослужащих, представляющих военный округ на главном параде страны в Москве, будут переданы им до 9 мая.

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