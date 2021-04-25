25.04.2021 (16:49)

Борец ЦСКА Артур Найфонов занял первое место на чемпионате Европы-2021

В Варшаве на чемпионате Европы по спортивной борьбе армейские спортсмены уже стали обладателями золотой и серебряной награды. Чемпионат Европы завершится 25 апреля.



Лейтенант Артур Найфонов, армейский борец выступающий в весовой категории до 86 кг, завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Варшаве.



Бронзовые награды в этом весе завоевали представляющий Белоруссию Али Шабанов и Милес Амин из Сан-Марино.



После этого успеха Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы. Ранее он выигрывал соревнования в 2018 и 2020 годах.



В женских соревнованиях в весовой категории 69 кг прапорщик Ханум Велиева стала обладательницей серебряной награды чемпионата Европы-2021. В финальном поединке армейская спортсменка уступила француженке Кумбе Ларрок.



Бронзовые медали в этом весе на счету украинки Алины Бережной и чешки Аделы Ханзликовой.

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