25.04.2021 (16:05)
Военнослужащие Черноморского флота приводят в порядок памятники воинам погибшим в Великой Отечественной войне
Хозяйственные работы по наведению порядка на братских и одиночных воинских захоронениях проводятся в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над фашистской Германией.
В первую очередь порядок наводят на мемориалах и памятных знаках, закреплённых за воинскими частями флота.
Наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.
Военнослужащие Черноморского флота к 9 мая наведут порядок более чем на 130 памятниках, монументах, аллеях героев, одиночных и братских захоронениях и других объектах культурно-исторического наследия.
Новости по теме:
В Северной Осетии стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Военно-медицинская эстафета»
Метки: