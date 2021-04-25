25.04.2021 (16:05)

Военнослужащие Черноморского флота приводят в порядок памятники воинам погибшим в Великой Отечественной войне

Хозяйственные работы по наведению порядка на братских и одиночных воинских захоронениях проводятся в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над фашистской Германией.

В первую очередь порядок наводят на мемориалах и памятных знаках, закреплённых за воинскими частями флота.

Наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

Военнослужащие Черноморского флота к 9 мая наведут порядок более чем на 130 памятниках, монументах, аллеях героев, одиночных и братских захоронениях и других объектах культурно-исторического наследия.

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