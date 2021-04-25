25.04.2021 (16:00)

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота принял участие в открытии летней смены «Артека»

В показательных выступлениях были задействованы военнослужащие бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ, которые продемонстрировали для зрителей приёмы рукопашного боя.

Также для артековцев прошёл концерт в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота совместно с музыкантами военного оркестра флота.

Мероприятие с участием военнослужащих Черноморского флота прошло в рамках программы военно-патриотического воспитания молодёжи.

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