25.04.2021 (16:00)
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота принял участие в открытии летней смены «Артека»
В показательных выступлениях были задействованы военнослужащие бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ, которые продемонстрировали для зрителей приёмы рукопашного боя.
Также для артековцев прошёл концерт в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота совместно с музыкантами военного оркестра флота.
Мероприятие с участием военнослужащих Черноморского флота прошло в рамках программы военно-патриотического воспитания молодёжи.
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