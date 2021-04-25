25.04.2021 (15:48)

Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» остановится в Туле 9 мая

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» пройдёт в Туле в День Победы. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Андрей Картаполов на церемонии отправки поезда акции из Москвы.

«В Карелии 29 апреля мы напишем «Диктант Победы», ко Дню Победы в городе Туле проведем ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ», - сказал Картаполов.

По его словам, на остановках поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды ВС РФ.

«Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомится с сегодняшним днем нашей российской армии, её буднями и достижениями», - сказал замминистра.

По его словам, в железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов, три платформы с образцами новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», и одна платформа с техникой, используемой радикалами для военного вмешательства – бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».

В тематическом вагоне «Дорога памяти» размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в тематическом вагоне «Современная армия» и на трех открытых платформах.

По словам замглавы военного ведомства, в вагоне «Победа над невидимым врагом», который посвящён работе военных медиков в период пандемии, будут проводятся для всех желающих медицинские исследования.

На специализированной платформе-сцене выступят прославленные военные музыкальные коллективы. Поезд остановится в более чем 50 городах России и 27 июня вернётся в Москву.

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