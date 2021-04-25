25.04.2021 (15:24)

Акция «Мы – армия страны!» направлена на защиту национального самосознания - замглавы МО

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» направлена сплотить общество и противостоять историческим фальсификациям, заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«Самое главное для военного человека это защита своего Отечества. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу. И это защита не только от прямого военного воздействия, как можно себе представить», - сказал Картаполов на церемонии отправки поезда акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» из Москвы.

«В современном мире – это в первую очередь эффективное противодействие деятельности ряда стран, направленной на подрыв национального сознания нашей молодежи», - продолжил он.

Замминистра отметил, что сорняки хорошо растут на почве беспамятства и исторического нигилизма.

«Сегодня Министерство обороны РФ с целью сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных Сил в соответствии с решением президента России проводит масштабную акцию «Мы – армия страны. Мы – армия народа», общий замысел которой должен подавать правду и связать воедино минувшее, настоящее и будущее, являться побудительным мотивом воспитания высоких нравственных качеств всех наших граждан», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Он рассказал, что «в вагоне «Где мы – там мир» специальная экспозиция и сопровождающий лектор расскажут о работе ряда западных стран по разрушению мирной жизни, свержению власти и к чему это может привести».

Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военном медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде будет размещены военные трофеи из Сирии. Гостей акции также ждёт музыкальная программа. На специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов будет выступать концернах бригада военных музыкантов. Планируется, что поезд вернется в Москву 27 июня.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице