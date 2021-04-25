25.04.2021 (15:09)

В Санкт-Петербурге ветераны Адмиралтейского Координационного совета общественных организаций Военно-Морского Флота высадили деревья в честь погибших морских пехотинцев и воинов-десантников

В Санкт-Петербурге на Аллее памяти у Пискаревского мемориального кладбища представители Адмиралтейского Координационного совета общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота приняли участие в высадке памятных именных деревьев в честь морских пехотинцев и воинов-десантников, погибших в локальных войнах и конфликтах.

На мероприятии по высадке именных деревьев присутствовали родные и близкие погибших морских пехотинцев и воинов-десантников практически со всех уголков России, курсанты Учебного центра морской пехоты, кадеты военных училищ, Юнармейцы и учащиеся школ Санкт-Петербурга. Каждое дерево на Аллее памяти закреплено за отдельным классом, и после посадки продолжают следить за подрастающими липами, ухаживают за ними и наводят порядок на вверенной территории.

Почтив память павших героев минутой молчания, участники мероприятия высадили 37 деревьев.

Завершилась акция торжественным прохождением перед гостями подразделений морской пехоты.

«Аллея памяти морских пехотинцев и воинов-десантников России, погибших в локальных войнах и конфликтах» была заложена 28 апреля 2016 года Советом Региональной общественной организации морских пехотинцев Санкт-Петербурга и фондом «Возрождение» при поддержке Администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

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