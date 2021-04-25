25.04.2021 (14:35)
Истребители Балтийского флота провели учебный бой с самолетами условного противника
По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили Государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.
С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их.
В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.
На тренировку было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.
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