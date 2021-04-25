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25.04.2021 (14:09)

В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

В Ленинградской области военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели комплексную тренировку по предупреждению и ликвидации последствий природных очагов возгорания.

В ходе занятий пожарные команды были подняты по учебной тревоге и совершили марш в район условного возгорания лесного массива вблизи складов горюче-смазочных материалов и военного имущества. Военнослужащие практически отработали действия при пожаротушении, эвакуации штатной бронетехники, выводе личного состава из задымленных помещений, оказании первой медицинской помощи при условном получении военнослужащими ожогов и отравлении угарным газом.

Кроме того, пожарные расчеты осуществили восполнение запасов воды из близлежащих к району чрезвычайной ситуации природных водоемов, совершенствовали навыки в движении по лесисто-болотистой местности.   

В целях своевременной передачи данных о ходе выполнения мероприятий пожаротушения, подразделения беспилотной авиации осуществили мониторинг и передачу видеоданных на командный пункт бригады.

 Всего, в учении было задействовано более ста военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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