25.04.2021 (14:05)

Выставку Русского географического общества в Калининграде посетило около пяти тысяч человек

Она разместилась в помещениях Дома офицеров флота в Калининграде и работала с 15 по 24 апреля. Там же состоялось её торжественное открытие с участием представителей командования Балтийским флотом, Русского географического общества в Калининграде, военнослужащих флота, представителей ветеранских и общественных организаций.

За девять дней ее посещали военнослужащие соединений и частей Балтийского флота в Калининградской области, курсанты военно-морского вуза и нахимовцы. На выставке также побывали калининградские школьники, юнармейцы воспитанники из кадетских классов.

У посетителей выставки была возможность ознакомиться с документами и артефактами о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов нашей страны, узнать больше о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Посетителей экспозиции привлекали и новые современные формы подачи исторического материала, где в классические выставочные формы были гармонично вплетены интерактивные элементы, где одним прикосновением можно было вникнуть в историю выставочных сюжетов и послушать звуки, сопровождавшие события и виртуально прикоснуться к историческим документам.

Один из разделов экспозиции был посвящён маякам Балтийского моря, здесь представлены иллюстрации фотографий и информация о самых известных маяках, в их числе старейший российский маяк «Толбухин», построенный по указу Петра I еще в 1719 году.

Особое место на выставке занимает мультимедиа-павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой Мировой войны и Великой Отечественной войны.

Отдельной экспозицией были представлены материалы, посвященные жёнам советских полководцев и военачальников, командовавшими крупными операциями в годы Великой Отечественной войне. Она так и называлась «Хранившие семейное тепло». В её основу легли ранее не экспонировавшиеся фотографии из семейных и личных архивов, а также ряд воспоминаний о суровых годах войны и некоторые малоизвестные биографические материалы.

В отдельном зале была представлена содержательная экспозиция, посвященная космонавтике, где посетители смоли увидеть макеты и настоящие космические аппараты, скафандры космонавтов, их суточный рацион питания и уменьшенные копии ракет-носителей.

Экспозиции выставки были открыты для свободного посещения с учетом противоэпидемиологических требований, введённых в области.

После столицы Янтарного края передвижная выставка посетит еще более 20 городов России.

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