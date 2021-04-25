25.04.2021 (13:03)

С подразделениями РХБ защиты ЗВО проведено учение по спецобработке техники

В Московской и Нижегородской области на полигонах «Мулино», «Алабино», «Головеньки» с военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, состоялось учение по радиационной разведке местности и специальной обработке техники.

Специалисты РХБ защиты провели оценку радиационной обстановки на условно зараженных объектах, взяли пробы условно зараженного грунта и воды, а также произвели поиск радиоактивных источников на местности, также военнослужащие выполнили дезактивацию источников радиационной и химической опасности с последующей обработкой личного состава, военной техники и обеззараживанием местности.

Расчеты термодымовых машин ТДА-3 выполнили комплекс постановки аэрозольных завес для скрытной эвакуации личного состава из зоны условного заражения, прикрыв по фронту площадь более трех квадратных километров.

Всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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