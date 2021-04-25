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25.04.2021 (13:00)

В мотострелковые подразделения Кантемировской дивизии ЗВО поступят новые образцы военной техники

В Кантемировскую танковую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированную в Московской области в городе Наро-Фоминск поступят новейшие образцы военной техники, предназначенной для мотострелковых подразделений.

«В рамках государственного оборонного заказа ожидается поступление боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А и других образцов вооружения, военной и специальной техники.» – заявил командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский.

Также в дивизии полностью обновится тренажерный центр для подготовки военнослужащих на современных образцах вооружения и военной техники.

«Отмечу, что вместе с боевой техникой в дивизию поступают тренажёрные комплексы, что позволяет в кратчайшее время подготовить профессиональных механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин, а также проводить электронные стрельбы из всего стрелкового оружия перед практическими занятиями на полигоне.» – добавил генерал-майор Владимир Завадский.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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