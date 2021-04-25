25.04.2021 (12:56)

Дом офицеров Самарского гарнизона провел выездные акции в Самарской и Оренбургской областях к 800-летию Александра Невского

Дом офицеров Самарского гарнизона провел военно-патриотические акции с выездами в артиллерийскую бригаду в Оренбургской области и бригаду управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Самарской области, посвященные 800-летию русского полководца Александра Невского.

В концертных залах воинских частей для военнослужащих с музыкально-литературной композицией выступил государственный ансамбль «Волжские казаки». Также сотрудники Дома офицеров показали документальный фильм собственного производства «Александр Невский», в котором был отражен жизненный и военный путь легендарного полководца.

Выдающийся государственный деятель и полководец Александр Невский родился 13 мая 1221 года в Переяславле-Залесском. Он был прямым наследником великих Киевских князей, Владимира, Крестителя Руси и Ярослава Мудрого, среди его знаменитых предков Юрий Долгорукий и Всеволод Большое Гнездо.

Возглавлял борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей, которые, воспользовавшись ослаблением Руси после нашествия войск Монгольской империи, стремились захватить ее северо-западные земли и лишить выхода к Балтийскому морю.

Еще в начале XIII в. немецкие и скандинавские (шведы и датчане) феодалы, которых поддерживала римско-католическая церковь, под предлогом крещения язычников начали активную экспансию в Прибалтике. В 1201 г. в устье Западной Двины возникла немецкая крепость Рига. В 1202 г., расширяя свои владения, они основали Орден меченосцев. Постепенно завоеватели сумели сформировать войско численностью 20 тыс. человек. Его ядро составляли рыцари. Первое крупное столкновение Руси с Орденом меченосцев произошло в 1224 г., когда немцы осадили и захватили у Новгородской Руси г. Юрьев и переименовали его в Дерпт. Помимо этого начались набеги меченосцев на псковские и новгородские земли. В 1226 г. на территории Восточной Пруссии осел Тевтонский орден.

В ответ на набеги меченосцев русское войско (новгородцы, псковичи и переславцы) в 1233 г. под знаменем князя Ярослава Всеволодовича двинулось к Дерпту. В ожесточенной битве, где впервые участвовал и молодой княжич Александр Ярославич, оно одержало победу и вынудило немцев отойти на лед р. Эмбах. Тонкий лед не выдержал, и многие рыцари утонули. Немцы запросили мир и обязались платить дань новгородскому князю.

12 мая 1237 г. папа римский Григорий IX утвердил объединение Тевтонского и Ливонского орденов. K середине XIII в., при активном участии католического Рима, между тремя феодально-католическими силами северо-восточной Европы – Тевтонским (Немецким) орденом, датчанами и шведами - было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгородской Руси в целях завоевания северо-западных русских земель и насаждения там католицизма. По мнению папской курии, после «Батыевого разорения» обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-либо сопротивления. Это и явилось главной побудительной причиной совместного выступления шведов, тевтонов и датчан. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши из ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря через Финский залив. В преддверии своего похода, для личного знакомства с новгородским князем-воином Александром, ну и одновременно с целью разведать территорию и обстановку, Великий Новгород посетил немецкий рыцарь «божий слуга Андриаш» (Андреас фон Вельвен, вице-магистр Ливонского ордена).

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