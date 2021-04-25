Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.04.2021 (12:53)

Более 100 мероприятий культурно-досуговой работы будет проведено в общевойсковой армии ЗВО в период майских праздников

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Ленинградской области, в период майских праздников пройдет уникальная культурная программа.

Так, для детей военнослужащих предусмотрены тематические  представления в гарнизонных домах офицеров. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,  организованы выступления творческих коллективов Ленинградской области,  просмотры художественных кинофильмов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов.

В праздничные дни состоятся не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. Военнослужащие объединения ознакомятся с десятками достопримечательностей, музеев Санкт- Петербурга и Ленинградской области лично и  в формате видеоэкскурсий.  

Кроме того, особое внимание будет уделено спортивно- массовой работе. Помимо плановых мероприятий в воинских частях, запланировано проведение спортивных праздников для членов семей военнослужащих, в ходе которых каждый сможет опробовать свои силы в сдаче нормативов по физической подготовке, командных видах спорта, таких как мини-футбол и баскетбол, семейной эстафете. Все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 4 тысяч боевых стрельб проведут танкисты Кантемировской дивизии ЗВО в летнем периоде обучения
Более 30 образцов военной инженерной техники представят на МВТФ «Армия-2021»
Российские военнослужащие в Приднестровье сдали контрольную проверку
Снайперы общевойсковой армии ЗВО поразили свыше 200 малоразмерных целей в ходе сдачи контрольной проверки

Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false