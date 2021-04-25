25.04.2021 (12:53)

Более 100 мероприятий культурно-досуговой работы будет проведено в общевойсковой армии ЗВО в период майских праздников

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Ленинградской области, в период майских праздников пройдет уникальная культурная программа.

Так, для детей военнослужащих предусмотрены тематические представления в гарнизонных домах офицеров. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, организованы выступления творческих коллективов Ленинградской области, просмотры художественных кинофильмов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов.

В праздничные дни состоятся не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. Военнослужащие объединения ознакомятся с десятками достопримечательностей, музеев Санкт- Петербурга и Ленинградской области лично и в формате видеоэкскурсий.

Кроме того, особое внимание будет уделено спортивно- массовой работе. Помимо плановых мероприятий в воинских частях, запланировано проведение спортивных праздников для членов семей военнослужащих, в ходе которых каждый сможет опробовать свои силы в сдаче нормативов по физической подготовке, командных видах спорта, таких как мини-футбол и баскетбол, семейной эстафете. Все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

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