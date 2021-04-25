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25.04.2021 (12:49)

Более 4 тысяч боевых стрельб проведут танкисты Кантемировской дивизии ЗВО в летнем периоде обучения

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой дивизии Западного военного округа проведут более 4 тысяч стрельб в летнем периоде обучения на полигонах Московской и Нижегородской области.

«В летнем периоде обучения будет проведено свыше четырёх тысяч боевых стрельб танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими, зенитными ракетными и другими подразделениями, а также порядка 20 полевых выходов. Спланирован ряд учений в составе рот, батальонов, бригад, полков. Свыше 30 учений будут носить двусторонний характер.» – заявил командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский.

«По плану боевой подготовки дивизия примет участие в нескольких международных учениях совместно с военнослужащими других стран. Итогом летнего периода обучения станет участие дивизии в совместном стратегическом учении «Запад-2021» – добавил генерал-майор Владимир Завадский.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
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