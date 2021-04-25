25.04.2021 (12:43)

В Военно-медицинской академии состоялся конкурс «Лучшая медицинская сестра академии»

В Военно-медицинской академии завершился конкурс на звание лучшей медицинской сестры. Конкурс проводился в два этапа по специальностям: «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в анестезиологии и реанимации» и «Сестринское дело в акушерстве». Кроме того, победителя выбирали и в номинации «Лабораторное дело».

Первый этап конкурса проходил в симуляционном центре Военно-медицинской академии. Медсестры демонстрировали свое мастерство на специализированном оборудовании и манекенах. На этапе оценивались теоретическая и практическая подготовка медицинских сестер.

Второй этап конкурса проходил в клубе академии. Конкурсная комиссия оценивала творческий потенциал конкурсантов по разделам «Приветствие», «Представление эмблемы клиники» и «Индивидуальный номер».

В состав жюри конкурса вошли представители руководства и клиник академии. Возглавлял жюри заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив и заместитель начальника академии по клинической работе полковник медицинской службы Николай Рыжман.

На сцене прозвучали лирические песни и стихотворения, в том числе собственного сочинения. Конкурсанты показывали фильмы, снятые в стенах родных клиник, танцевали и даже погружали членов жюри и гостей мероприятия в медитативный сон.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

Номинация «Лучшая медицинская сестра в терапии»:

1 место – Татьяна Мисик, госпитальная терапия;

2 место – Ирина Лапухина, клиника пропедевтики внутренних болезней;

3 место – Ольга Удовиченко, Лечебно-диагностический центр.

Номинация «Лучшая медицинская сестра в анестезиологии и реанимации»:

1 место – Анна Киселева, клиника акушерства и гинекологии;

2 место – Олеся Бирюкова, госпитальная терапия;

3 место – Анна Легкова, общая хирургия.

Номинация «Лучшая медицинская сестра в хирургии»:

1 место – Вероника Волина, общая хирургия;

2 место – Светлана Аршинова, хирургия;

3 место – Динара Ахунжанова, военно-полевая хирургия.

Номинация «Сестринское дело в акушерстве»:

1 место – Анастасия Калинина, клиника акушерства и гинекологии;

2 место – Ярославна Корнеева, клиника акушерства и гинекологии;

3 место – Светлана Калистратова, клиника акушерства и гинекологии.

Номинация «Лабораторное дело»:

1 место – Ирина Иванова, Центр клинической лабораторной диагностики;

2 место – Анастасия Суслова, клиника рентгенологии и радиологии;

3 место – Инна Литвинюк, Центр крови и тканей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице